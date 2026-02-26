Spenden gesucht: Erhalt des Holthausener Friedhofs

Der Friedhof wird schon seit rund 60 Jahren nicht mehr für Bestattungen genutzt. In den letzten Jahren konnte dank der Privatinitiative die Pflege sichergestellt werden. Auf dem Friedhof sind noch Gräber aus dem 19. Jahrhundert erhalten. Für die laufenden Kosten werden weiterhin Spenden benötigt. Die Stadt hat dazu ein Konto eingerichtet:





Sparkasse Mülheim

IBAN-Nummer: DE78 3625 0000 0300 0001 00

Kassenzeichen: 9900000003792





Die gespendeten Beiträge werden ausschließlich für den Holthauser Friedhof verwendet. Sie fließen nicht in den allgemeinen Haushalt. Die Ausstellung einer Spendenbescheinigung ist möglich. Dafür ist es erforderlich, dass die vollständige Adresse des Spendenden im Feld „Verwendungszweck“ angegeben wird.







