Spektakel als Bayer-«Vorgeschmack» für das Derby

Bergamo (dpa) - Dem Spektakel folgt die nächste wichtige Prüfung: Keine 65 Stunden nach der 2:3-Niederlage in der Europa League bei Atalanta Bergamo wartet auf Bayer Leverkusen ein besonderes Bundesliga-Spiel.

Im für die Fans so wichtigen rheinischen Fußball-Derby gegen den 1. FC Köln rechnet Trainer Gerardo Seoane mit einem nicht weniger packenden Duell als beim Offensivfestival in Norditalien. «Wir wissen, es wird am Sonntag wieder intensiv», sagte der 43-Jährige. «Das war heute ein Vorgeschmack.»

Dank seines besseren Kaders und spielerischer Vorteile geht Leverkusen zwar als Favorit in die Partie. Die laufintensive Begegnung in Bergamo, in der es fast keine ruhigeren Phasen gab, hat jedoch viel Kraft gekostet. Zudem hatten die Bayer-Profis eine sehr kurze Nacht: Ohne weitere Hotelübernachtung ging es mit dem Flugzeug nach Mitternacht aus der Lombardei zurück in die Heimat.

Demirbay kehrt zurück

«Die erste Rückmeldung will man als Coach nicht so gerne hören. Da hat jeder einen Schlag abbekommen oder ein Problem», sagte Seoane. «Voraussichtlich sind es aber keine Verletzungen, davon gehe ich aus. Aber ein paar Reizungen oder Überlastungen wird es schon geben.» Zudem kehrt der im Europacup rotgesperrte Kerem Demirbay ins Team zurück, auch bei den zuletzt angeschlagenen Robert Andrich und Karim Bellarabi besteht Hoffnung auf ein Kader-Comeback.

Nach einer Serie von fünf Siegen und nur einer Niederlage in den vergangenen sieben Spielen ist das Bayer-Team um die zuletzt starken Powerfußballer Florian Wirtz und Moussa Diaby, der auch in Bergamo traf, in der Liga als Tabellendritter klar auf Champions-League-Kurs. In der Europa League ist nach der Niederlage im Achtelfinalhinspiel das Weiterkommen zwar noch möglich, dafür muss sich die Werkself allerdings im zweiten Aufeinandertreffen am kommenden Donnerstag in der Defensive deutlich steigern und auch körperlich besser dagegenhalten. «Wir haben viele Spieler, die im Bereich der Robustheit noch Entwicklungspotenzial haben», sagte Seoane.

Vor allem zu Beginn des zweiten Durchgangs ließ sich die Bayer-Abwehr ein ums andere Mal zu leicht ausspielen, offenbarte große Lücken. Seine Mitspieler bedankten sich nach dem Abpfiff zurecht bei ihrem Kapitän und Torhüter Lukas Hradecky, der Leverkusen mit starken Paraden die Chance auf das Viertelfinale wahrte. «Die Tore, die Atalanta erzielt hat, entstanden aus unerzwungenen Ballverlusten von uns. Aber mir macht die Leistung trotzdem Mut, dass wir sie nächste Woche zu Hause schlagen können», sagte Bayers bester Mann.

Tah sieht gute Ausgangslage

Mit nur einem Tor Rückstand hat Leverkusen im eigenen Stadion kommende Woche tatsächlich ordentliche Aussichten. «Ich sehe die Ausgangslage gut. Das ist eine Mannschaft, vor der wir uns nicht verstecken müssen», sagte Innenverteidiger Jonathan Tah. «Es ist auf keinen Fall jetzt vorbei durch das Spiel. Klar hätten wir gerne ein besseres Ergebnis gehabt, aber es ist nicht vorbei.» Noch besser wäre die Ausgangslage nach dem alten Regelwerk, nach dem Auswärtstore bei ausgeglichener Differenz nach Hin- und Rückspiel mehr wert waren als Heimtore. Diese Regel gibt es nun nicht mehr.

Laut Seoane stehen die Chancen auf feinsten Angriffsfußball und eine offene Partie auch in der kommenden Woche nicht schlecht. «Beide Mannschaften haben eine offensive Spielidee und auch beide Teams werden ihre Schlüsse ziehen fürs Rückspiel. Von daher kann es in einer Woche ähnlich aussehen wie heute», sagte der Schweizer Coach.