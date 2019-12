SPD und Grüne fast gleichauf in Hamburg - AfD bei 7 Prozent

Hamburg (dpa) - Gut zwei Monate vor der Bürgerschaftswahl in Hamburg liegen SPD und Grüne einer Umfrage zufolge nahezu gleichauf. Würde am kommenden Sonntag gewählt, dürfte die SPD mit 28 Prozent der Stimmen rechnen, wie infratest dimap in der Erhebung für den Norddeutschen Rundfunk ermittelte.

© Daniel Bockwoldt (dpa)