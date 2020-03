Sparkasse bietet ab heute günstige Kredite

Die Bundesregierung hat ein Hilfsprogramm eingerichtet, das über die Förderbank KfW in Anspruch genommen werden kann. Es soll helfen, die wirtschaftliche Talfahrt in Oberhausen und der Region zu verhindern. Auch für Selbständige und Freiberufler hat die Bundesregierung inzwischen ein Hilfsprogramm angekündigt. Hier geht es laut Sparkasse um Solo-Selbständige und Kleinstunternehmen, die vor allem Zuschüsse brauchen und denen mit Krediten nur in Ausnahmefällen geholfen werden kann. Die Sparkasse Mülheim empfiehlt betroffenen Kunden, telefonisch oder per E-Mail mit ihren Kundenberatern Kontakt aufzunehmen.

Viele Informationen gibt es auch auf der Internetseite der Sparkasse.

Telefon des KundenServiceCenters: 0208 - 3005-0