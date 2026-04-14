Sparda-Bank in Saarn nach Sprengung wieder offen

Unbekannte hatten den Geldautomaten vor einem Jahr gesprengt und dabei das Center stark beschädigt. Die Bank hat den Standort komplett neu aufgebaut. Neben einem Geldautomaten gibt es wieder ein Kundenterminal und einen Kontoauszugsdrucker. Auch Kunden anderer Banken können den Automaten nutzen, heißt es von der Sparda-Bank. Die Bank bekennt sich damit ausdrücklich zum Standort Saarn und will nah bei den Menschen vor Ort bleiben.