© Sparda-Bank West
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Sparda-Bank in Saarn nach Sprengung wieder offen
Ein Jahr nach einer Sprengung hat die Sparda-Bank ihr SB-Center in Mülheim-Saarn wiedereröffnet. Das Selbstbedienungscenter an der Düsseldorfer Straße 98 ist jetzt barrierefrei und täglich von 5 bis 23 Uhr zugänglich.
Veröffentlicht: Dienstag, 14.04.2026 10:37
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Unbekannte hatten den Geldautomaten vor einem Jahr gesprengt und dabei das Center stark beschädigt. Die Bank hat den Standort komplett neu aufgebaut. Neben einem Geldautomaten gibt es wieder ein Kundenterminal und einen Kontoauszugsdrucker. Auch Kunden anderer Banken können den Automaten nutzen, heißt es von der Sparda-Bank. Die Bank bekennt sich damit ausdrücklich zum Standort Saarn und will nah bei den Menschen vor Ort bleiben.
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