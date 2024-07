Spanien im EM-Halbfinale ohne Carvajal und Le Normand

Stuttgart (dpa) - Spaniens Fußball-Nationaltrainer Luis de la Fuente muss im EM-Halbfinale gegen Frankreich neben den gesperrten Stammkräften Daniel Carvajal und Robin Le Normand möglicherweise auch auf den verletzten Pedri verzichten.

«Wir wollen jetzt optimistisch bleiben bei Pedri», sagte der 63-jährige Coach nach dem 2:1-Sieg im Viertelfinal-Kracher gegen Deutschland in Stuttgart. Er vertraue seinem Kader und sehe kein Problem für die Halbfinalpartie am Dienstag in München: «Alle bei uns sind bereit, auf sehr hohem Niveau zu spielen.»

Real Madrids Außenverteidiger Carvajal sah die Gelb-Rote Karte, Innenverteidiger Le Normand von Real Sociedad San Sebastián bekam seine zweite Verwarnung. Pedri war bereits in der 8. Minute ausgewechselt worden, nachdem Toni Kroos den Spielmacher vom FC Barcelona gefoult hatte. Nach Verbandsangaben erlitt er eine Verstauchung im linken Knie.

Überragender Olmo

Der für Pedri eingewechselte Joker Dani Olmo von RB Leipzig erzielte den Führungstreffer für die Spanier (51. Minute) und bereitete nach dem Ausgleich durch Florian Wirtz das 2:1 für die Furia Roja durch Mikel Merino kurz vor Ende der Verlängerung vor. Olmo wurde auch als bester Spieler der Partie ausgezeichnet.

«Es war ein tolles Spiel, ein sehr kompliziertes, ein sehr schweres Spiel», sagte der 26 Jahre alte Angreifer. «Um Deutschland zu besiegen, mussten wir ein fantastisches Spiel zeigen.» Ihm imponierte die Einstellung seiner Mannschaft über 120 Minuten: «Ich glaube, das ist der Weg. So müssen wir weitermachen.»

De la Fuente wiederholte bei der Pressekonferenz mehrfach, wie stolz er auf sein Team sei. «Ich habe heute definitiv einen historischen Moment erlebt. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass wir fünf Siege hintereinander geschafft und gegen eine Heim-Mannschaft bei einem Turnier gewonnen haben.» Er sei «vollkommen überzeugt», dass er mit der Mannschaft sehr weit kommen könne. Die Spanier können nach 1964, 2008 und 2012 zum vierten Mal Europameister werden und damit die deutsche Auswahl übertrumpfen, die ebenfalls auf drei Titel kommt.