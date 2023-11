Spanien holt Gruppensieg, Portugal makellos

Valladolid (dpa) - Die Mannschaft von Trainer Luis De La Fuente gewann mit 3:1 (1:1) gegen Georgien. Die Tore erzielten Robin Le Normand (4. Minute) und Ferran Torres (55.), zudem unterlief dem Georgier Luka Lochoschwili (72.) ein Eigentor. Chwitscha Kwarazchelia (10.) hatte zum zwischenzeitlichen Ausgleich getroffen.

Überschattet wurde der Sieg der Spanier durch eine Knieverletzung von Jungstar Gavi. Während Spanien durch den Gruppensieg bei der Auslosung sicher in Topf 1 sein wird und damit Gastgeber Deutschland zunächst aus dem Weg geht, kann sich Georgien noch über die Playoffs erstmals für eine EM-Endrunde qualifizieren.

Noch besser als Spanien schloss Portugal seine Qualifikation ab. Die Portugiesen gewannen auch ihr zehntes Spiel und blieben ohne Punktverlust in Gruppe J. Die Tore beim 2:0 (1:0) gegen Island erzielten Bruno Fernandes (37.) und Ricardo Horta (66.).

Zuvor hatte sich am Sonntagnachmittag Serbien mit einem 2:2 (1:0)-Unentschieden gegen Bulgarien als 17. Team ein Ticket für die EM-Endrunde gesichert. Romelu Lukaku gelang für Belgien beim 5:0 (4:0) gegen Aserbaidschan ein Viererpack. Mit 14 Treffern in acht Spielen führt Lukaku die Torjägerliste der EM-Qualifikation nun deutlich an.