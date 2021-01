Spahn: «Laschet ist der natürliche Kanzlerkandidat»

Wer führt die Union in den Bundestagswahlkampf? Die K-Frage soll erst in ein paar Wochen entschieden werden. Jens Spahn sieht CDU-Chef Armin Laschet in der Pole Position.

© Michael Kappeler (dpa)