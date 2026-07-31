Sonnensegel schützen Kita-Kinder in Mülheim vor der Hitze

Die Segel sind dauerhaft installiert, aber einfahrbar – können also flexibel an das Wetter angepasst werden. Pro Anlage stehen bis zu 10.000 Euro inklusive Installation zur Verfügung, finanziert mit Unterstützung zweier Stiftungen. Auch Kitas freier Träger profitieren: 17 Einrichtungen erhielten Fördermittel für insgesamt 21 weitere Anlagen.

Der Hintergrund ist der Klimawandel: Hitzeperioden werden häufiger und intensiver – für Kleinkinder, die viel Zeit im Freien verbringen, kann das zur echten Belastung werden. Die Sonnensegel schaffen zusätzliche Schattenbereiche und ermöglichen es, die Außenflächen auch an heißen Tagen sicher zu nutzen, so die Stadt.