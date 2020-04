Liebe, Sonne und Meer, Skandale. Oder Boy Groups, Casting Stars und Songs von Schauspielern. Was haben diese Themen und Rubriken und noch viele weitere miteinander zu tun? Sie sind Bestandteil unseres "Hit-3er-Wochenende" vom 1. bis 3. Mai.

Zu 27 völlig verschiedenen Themenbereichen haben wir Geschichten und die passenden Songs für euch. Wenn wir an zum Beispiel an Skandale denken, dann fallen uns die Songs "Jeanny" von Falco oder "Fat Bottomed Girl" von Queen ein. Provokationen gehören in der Musikwelt genauso dazu wie Liebe und Herzschmerz. Und manchmal ist eine Provokation direkt zum handfesten Skandal mutiert. Welche spannende Stories verbirgen sich dahinter? Lasst euch überraschen.

"Songs & Stories - das lange Hit-3er-Wochenende" , ab dem 1. bis zum 3. Mai von 9 bis 18 Uhr bei uns im Programm.