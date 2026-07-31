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Sonderausgabe: Donald Duck radelt durchs Ruhrgebiet
© Egmont Ehapa Media GmbH
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Sonderausgabe: Donald Duck radelt durchs Ruhrgebiet

Die aktuelle Ausgabe des Micky Maus Magazins schickt Donald Duck als Reporter quer durchs Ruhrgebiet – vorbei an Zechen, Trinkhallen und Industriekultur. Ab heute (31.07.) ist das Heft im Handel.

Veröffentlicht: Freitag, 31.07.2026 10:16

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In der Geschichte „Eine außerirdische Sensation" soll Donald für seinen Arbeitgeber eine bodenständige Reportage über das Revier liefern – statt wie gewohnt Sensationen zu jagen. Doch ausgerechnet im Westfalenpark in Dortmund landet ein echtes Raumschiff, und Donald muss die Alien-Landung verbergen, um seinen Auftrag zu erfüllen. Auf der Flucht strampelt er mit dem Fahrrad durch das gesamte Revier: vorbei am Deutschen Bergbau-Museum in Bochum, der Zeche Zollverein in Essen, dem Gasometer in Oberhausen und Tiger & Turtle in Duisburg. Und natürlich kommt auch die klassische Ruhrgebiets-Trinkhalle vor. Das Comic-Abenteuer entstand in enger Zusammenarbeit mit der Ruhr Tourismus GmbH und ist ein humorvolles Kompliment an die Region – für Kinder und alle, die den Pott lieben. Das Heft kostet 5,99 Euro.

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