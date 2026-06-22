Sommerhitze: Schwere Badeunfälle in Gelsenkirchen

Der Jugendliche war gegen 20:30 Uhr beim Schwimmen in der Nähe des Amphitheaters plötzlich untergegangen – seine Begleiter alarmierten sofort die Polizei. Feuerwehrtaucher fanden den Jungen bewusstlos unter Wasser und Rettungskräfte versuchten ihn wiederzubeleben. Im Krankenhaus starb er noch in der Nacht, so die Polizei. Am Sonntagabend (21.6.) wurden dann an fast derselben Stelle zwei weitere Jugendliche – 14 und 19 Jahre alt – bewusstlos aus dem Kanal gezogen. Beide schweben laut Polizei in Lebensgefahr. Der Rhein-Herne-Kanal ist kein offizielles Badegewässer – Strömungen und Schiffsverkehr machen das Schwimmen dort lebensgefährlich.