Sommerferienspiele 2026: Anmeldung startet

Angemeldet wird online unter freizeit.muelheim-ruhr.de – eine vorherige Registrierung auf dem Portal ist Voraussetzung, also am besten schon vorher anlegen. Neben den Angeboten der Jugendeinrichtungen in der ganzen Stadt gibt es besondere Ferienprojekte: Beim „Science for Kids"-Programm in Kooperation mit der Hochschule Ruhr West experimentieren Kinder wie echte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Im Naturerfahrungsraum Peisberg entdecken Kinder Tiere und Pflanzen und bauen Hütten. Wer lieber auf Reisen geht: Eine Skatefreizeit führt nach Thüringen in Deutschlands größte Skatehalle – für Anfänger und Fortgeschrittene. Und das Café4You macht mit Jugendlichen eine Sommerfreizeit in die Niederlande nach Westkapelle, direkt an den Sandstrand.