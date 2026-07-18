Sommerferien mit Action: Mülheim hat noch freie Plätze

So gibt es zwei Sportwochen im Sportpark Styrum (27. bis 31. Juli) und in der Innenstadt (24. bis 28. August) bieten Parkour, Basketball, American Football und Kanu-Polo auf der Ruhr – für 75 Euro inklusive Mittagessen. Als Tagesangebote locken unter anderem Skimboard-Workshops im Naturbad Styrum (2. und 22. August) und ein Wasserski-Tag in Duisburg (4. August). Familien mit MülheimPass oder Bildungs- und Teilhabeleistungen können Zuschüsse beantragen. Alle Angebote und Anmeldungen gibt es hier.