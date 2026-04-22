Solawi bietet Schnupper-Ernteanteile

Bei einer Solawi zahlen Mitglieder einen festen Monatsbeitrag und bekommen dafür frisches Gemüse vom Acker. Der Richtwert für die Sommeranteile liegt bei 150 Euro im Monat. Im Sommer wächst mehr und vielfältiger - von Tomaten über Gurken bis Himbeeren. Am 2. Mai gibt es eine kostenlose Ackerführung im Ruhrtal, Treffpunkt um 13 Uhr am Parkplatz Mintarder Straße. Beim Klimaregler-Festival am 26. April ist die Solawi ebenfalls mit einem Stand vertreten, heißt es vom Verein.