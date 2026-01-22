Söder-Beleidigung: Ermittlungen gegen Grüne-Jugend-Chef

München/Berlin (dpa) - Nach einem beleidigenden Video gegen den CSU-Vorsitzenden Markus Söder ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft München gegen Grüne-Jugend-Chef Luis Bobga. Nach einer Strafanzeige sei ein Ermittlungsverfahren aufgenommen worden, teilte ein Sprecher mit; zuerst hatte die «Bild» berichtet. Es sei eine Anzeige von einer unbeteiligten Person eingegangen, «die nun im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen des Anfangsverdachts der Beleidigung überprüft wird», erklärte der Sprecher.

In dem Video-Clip rappte Bobga nach einem Song des Künstlers Haftbefehl. Wie dieser benutzte der Co-Vorsitzende der Grünen Jugend den Begriff «Hurensohn». In Bobgas Video wurde dazu ein Bild von Söder eingeblendet. Anlass war offenbar Söders Vorschlag, einige Bundesländer einzusparen.

Kurz darauf ruderte Bobga zurück. Er bedaure, dass «die Auseinandersetzung mit dem Inhalt von Herrn Söders Aussage auf der Strecke geblieben» sei. Es sei nie sein Ziel gewesen, Söder «mit dieser Beleidigung direkt anzusprechen. Dass dies durch den von mir ausgewählten Song passiert ist, tut mir leid».

Die Lippen zum Song bewegt

Tags darauf beklagte Bobga eine Schieflage in der Debatte über sein Video. Er frage sich, warum das nun für mehr Aufregung in der Gesellschaft sorge als die «menschenfeindliche Politik der Regierung und dabei auch insbesondere die von Markus Söder, etwa durch Abschiebungen in Krisengebiete und durch Verschärfungen des Bürgergelds», sagte der 23-Jährige dem «Stern».

Zugleich sagte er, dass das Wort «Hurensohn» nicht zu seinem Sprachgebrauch zähle. «Es ist ein sexistischer Begriff, der aus gutem Grund nicht verwendet werden sollte.» Er nehme es aber auf sich, dass er durch seine Aktion so weite Verbreitung gefunden habe und als direkte Beleidigung wahrgenommen wurde.

Bobga sagte, er habe seine Lippen zu dem Song bewegt, der zurzeit häufig in den sozialen Medien geteilt werde und sei damit einem Trend gefolgt. Aus seiner Sicht wäre es etwas ganz anderes, «wenn ich das in einem Interview über Herrn Söder gesagt hätte. Das würde ich niemals tun.» Aus der CSU hatte es umgehend Rücktrittsforderung an die Adresse Bobgas gegeben.

Bobga leitet seit Oktober 2025 gemeinsam mit Henriette Held die Grüne Jugend. Das Duo war nach Kritik an provokanten Äußerungen der vorherigen Grüne-Jugend-Bundesvorsitzenden Jette Nietzard ins Amt gekommen. Nietzard hatte Söder auf Tiktok einst als «Hundesohn» beschimpft.