So kommt das Smartphone gut durch die Hitze

Berlin (dpa/tmn) - Puh, was für eine Hitze, welche ist die beste Eisdiele? Das Handy weiß Bescheid. Zum Baggersee? Das Smartphone navigiert sicher hin. Doch wenn die Temperaturen im Sommer steigen, kann auch die Technik ins Schwitzen kommen.

So kann zu lange Zeit in praller Sonne empfindliche Bauteile wie Akku und Display schädigen, heißt es vom Branchenverband Bitkom. Mögliche Folgen: verringerte Leistung, verkürzte Lebensdauer des Geräts oder Datenverlust wegen plötzlichem Herunterfahren. Spätestens, wenn das Handy in der Hand heiß wird oder sogar eine entsprechende Fehlermeldung anzeigt (manche tun das), wird es Zeit für Abkühlung.

Bitkom-Tipps für hohe Temperaturen: