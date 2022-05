So geht es für Eintracht Frankfurt weiter

Sevilla (dpa) - Zum Start ins nächste europäische Jahr wartet ein Spiel gegen den FC Liverpool oder Real Madrid. Die Reds und die Königlichen spielen am 28. Mai in Paris den Königsklassen-Gewinner aus.

Doch neben der Supercup-Teilnahme ist auch das erste eigene Ticket für die Champions League fix. Die Hessen werden dabei wie der deutsche Rekordmeister FC Bayern München und Spaniens Champion Real Madrid in Topf eins gesetzt sein.

Die folgenden Termine dürften sich Eintracht-Fans dann fix in den Kalender eintragen: 6./7. September, 13./14. September sowie 4./5. Oktober in der Hinserie. 11./12. Oktober, 25./26. Oktober und 1./2. November in der Rückrunde. Mit Gruppenrang drei in der Königsklasse könnte es für die Hessen zurück in die Europa League gehen.