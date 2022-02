Snowboarderin Ettel erreicht olympisches Halfpipe-Finale

Zhangjiakou (dpa) - Die deutsche Snowboarderin Leilani Ettel hat das olympische Finale in der Disziplin Halfpipe erreicht. Der 20-Jährigen aus Pullach im Isartal reichte in der Qualifikation ein elfter Platz für die Endrunde am Donnerstag (2.30 Uhr MEZ).

© Lee Jin-Man (dpa)