Smartwatch rettet Frau nach Autounfall in Gelsenkirchen

Die Frau war mit ihrem Auto gegen einen Baum gekracht und eingeklemmt. Ihre Smartwatch löste automatisch Alarm aus. Die Leitstelle hörte zwar keine Antworten, aber merkwürdige Geräusche - und schickte sofort die Feuerwehr los. Auf einer unbeleuchteten Straße fanden die Retter den völlig zerstörten Kleinwagen und befreiten die Frau. Ein Notarzt behandelte sie vor Ort, dann kam sie ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt jetzt, wie es zu dem Unfall gekommen ist.



