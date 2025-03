Slowene Prevc fliegt zu Weltrekord, Wellinger auf Rang drei

Planica (dpa) - Der Slowene Domen Prevc hat beim spektakulären Saison-Abschluss der Skispringer einen Weltrekord aufgestellt. Der 25-Jährige flog im zweiten Durchgang 254,5 Meter weit und damit einen Meter weiter als der frühere Rekordhalter Stefan Kraft aus Österreich. Prevc wurde Zweiter und landete damit hinter seinem siegreichen Landsmann Anze Lanisek und vor dem Deutschen Andreas Wellinger, der es mit zwei Flügen auf 236,5 Meter auf das Podest schaffte.

«Unglaublich, da bin ich baff», sagte Karl Geiger in der ARD zum beeindruckenden Prevc-Flug. Der Oberstdorfer wurde Zehnter. Pius Paschke landete als zweitbester Deutscher auf Platz sechs.

Markus Eisenbichler verfolgte den letzten Wettkampf des Winters mit Sonnenbrille und Bierdose in der Hand. Der sechsmalige Weltmeister beendete am Samstag mit Platz zwei im Teamfliegen seine lange und erfolgreiche Karriere. «Man ist einfach eine große Familie. Ich werde es vermissen - wahnsinnig vermissen», sagte der 33-Jährige in der ARD. «Jetzt mache ich erstmal Urlaub.»