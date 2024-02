Slalomfahrer Straßer Dritter bei Weltcup in den USA

Palisades Tahoe (dpa) - Linus Straßer ist beim Weltcup-Slalom von Palisades Tahoe als Dritter auf das Podest gefahren. Der Münchner konnte in dem US-Skiort seine Halbzeit-Führung nicht halten und musste sich Manuel Feller aus Österreich und dem Franzosen Clement Noel geschlagen geben.

In der Slalom-Gesamtwertung hat der 31-Jährige bei noch drei ausstehenden Rennen nun 204 Punkte Rückstand auf den Führenden Feller und damit nur noch theoretische Chancen auf die kleine Kristallkugel.

Straßer war nach einem exzellenten ersten Durchgang als Führender mit vier Zehntelsekunden Vorsprung in die Entscheidung gegangen. Auch dann erwischte er einen famosen Start und lag zwischenzeitlich eine Dreiviertelsekunde in Führung. Auf einem schwierigen Kurs und bei schon etwas ramponierter Piste verlor er dann immer mehr Zeit - am Ende fehlten dem Sportler des TSV 1860 München 0,38 Sekunden auf Feller und 0,10 Sekunden auf Noel.