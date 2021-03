Skirennfahrerin Dürr beim Slalom in Are auf Podestkurs

Are (dpa) - Skirennfahrerin Lena Dürr könnte in Are erstmals seit acht Jahren wieder das Podium in einem Einzel-Weltcup erreichen. Die Sportlerin vom SV Germering liegt zur Halbzeit des zweiten Slaloms in Schweden auf Rang drei.

© Gabriele Facciotti (dpa)