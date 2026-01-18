Anzeige
Ski alpin: Weltcup in Tarvisio
© Marco Trovati/AP/dpa
Emma Aicher präsentiert sich drei Wochen vor Olympia in starker Form.
Ski-Juwel Aicher vor Sieg im Super-G von Tarvisio

Skirennfahrerin Emma Aicher steuert drei Wochen vor Olympia auf den nächsten Weltcup-Erfolg zu. Auch Teamkollegin Kira Weidle-Winkelmann liegt auf Top-Ten-Kurs.

Veröffentlicht: Sonntag, 18.01.2026 11:19

Alpiner Weltcup

Tarvisio (dpa) - Ski-Juwel Emma Aicher nährt weiter die Hoffnungen auf einen deutschen Olympia-Coup. Die 22-Jährige lag beim Super-G im italienischen Tarvisio nach 30 von 60 Starterinnen in Führung und damit auf Siegkurs. Es wäre ihr insgesamt vierter Weltcup-Erfolg und der zweite in dieser Saison. Im Dezember hatte sie schon die Abfahrt in St. Moritz in der Schweiz gewonnen.

Zweite in Tarvisio war zu diesem Zeitpunkt US-Star Lindsey Vonn vor der Tschechin Ester Ledecka. Aichers Teamkollegin Kira Weidle-Winkelmann lag auf Rang acht. Die Leistungen auf der Piste Di Prampero dürften dem deutschen Speed-Duo mit Blick auf die Olympischen Winterspiele in Italien im Februar weiteren Mut machen. In Cortina d'Ampezzo gilt dann vor allem die vielseitige Aicher in mehreren Disziplinen als Hoffnungsträgerin.

