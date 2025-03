Ski-Hoffnung Aicher vor erstem Weltcup-Sieg

Kvitfjell (dpa) - Skirennfahrerin Emma Aicher steht kurz vor ihrem ersten Weltcup-Sieg. Die 21-Jährige liegt bei der Abfahrt im norwegischen Kvitfjell nach 30 Starterinnen in Führung. Ihr Vorsprung auf die zweitplatzierte US-Amerikanerin Lauren Macuga beträgt drei Hundertstelsekunden.

Bereits in der Abfahrt am Freitag hatte Aicher für ein Ausrufezeichen gesorgt und mit Rang zwei den ersten Weltcup-Podestplatz ihrer Karriere eingefahren.

Schon bei WM in Österreich überzeugend

Die Allrounderin, die sowohl in den schnellen als auch in den technischen Disziplinen startet, gilt derzeit als das mit Abstand größte Alpin-Talent im deutschen Skiverband.

2021 gewann Aicher mit dem deutschen Team WM-Bronze in Cortina d'Ampezzo, ein Jahr später mit der Mannschaft Olympia-Silber in Peking. Auch bei der diesjährigen WM in Saalbach-Hinterglemm überzeugte die in Sundsvall aufgewachsene Tochter einer Schwedin und eines Deutschen, wurde unter anderem Sechste im Super-G und in der Abfahrt.

Im Weltcup hatte sie vor den Rennen in Kvitfjell diese Saison bislang allerdings noch keine Abfahrtspunkte gesammelt.