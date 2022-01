Ski-Ass Kilde vor Sieg auf der Streif

Kitzbühel (dpa) - Der norwegische Skirennfahrer Aleksander Aamodt Kilde steht vor seinem ersten Sieg auf der legendären Streif in Kitzbühel. Der 29-Jährige lag bei der ersten der beiden Abfahrten in Tirol an diesem Wochenende nach 30 Startern vorne.

© Giovanni Auletta (dpa)