Ski-Ass Dürr beim Slalom in Are erneut furios

Weltcup

Are (dpa) - Lena Dürr ärgerte sich nur ganz, ganz kurz. Um Haaresbreite hat die deutsche Skirennfahrerin ihr erstes Slalom-Podest im alpinen Weltcup verpasst.

Die Sportlerin vom SV Germering fiel in Are am Samstag im zweiten Durchgang noch vom dritten auf den vierten Rang zurück, schaffte damit aber dennoch ihr bislang bestes Karriere-Ergebnis in dieser Disziplin.

«Unglaublich», nannte Dürr das im ZDF. «Hätte mir das vorher einer gesagt, hätte ich es sofort unterschrieben.» Die 13 Hundertstelsekunden, die ihr am Ende auf die drittplatzierte Schweizerin Wendy Holdener fehlten, täten «natürlich ein bisschen weh», sagte die 29-Jährige. Insgesamt sei sie aber «glücklich». Immerhin toppte sie ja auch ihren schon überraschend starken fünften Platz im ersten der beiden Slaloms in Schweden am Freitag.

Die Leistungsschwankungen, mit denen sie in der Vergangenheit und auch bei der WM in Cortina d'Ampezzo im Februar zu kämpfen hatte, scheint Dürr allmählich in den Griff zu kriegen. «So kann es weitergehen», sagte sie mit Blick auf das nun noch anstehende Saisonfinale kommende Woche in Lenzerheide in der Schweiz.

Der Sieg in Are ging am Samstag an die im zweiten Lauf furios fahrende Weltmeisterin Katharina Liensberger aus Österreich vor der Amerikanerin Mikaela Shiffrin (+0,72). Die Gesamtweltcup-Führende Petra Vlhova (+2,71) aus der Slowakei kämpfte sich im zweiten Lauf noch vom 27. auf den achten Rang vor. Tags zuvor hatte sie gewonnen.

Dürrs Teamkollegin Andrea Filser (+3,51) belegte im vorletzten Slalom dieses Winters Platz 21. Die dritte deutsche Starterin, Jessica Hilzinger, hatte den zweiten Durchgang verpasst.

