Sirenen in Essen – auch in Mülheim zu hören

Die Testläufe finden an diesem Montag und Dienstag (18./19.5.) sowie erneut vom 27. bis 29. Mai statt, jeweils zwischen 8 und 18 Uhr. Grundsätzlich sind die Überprüfungen ohne hörbares Signal geplant – in einzelnen Fällen kann aus technischen Gründen aber eine kurze Auslösung nötig sein, heißt es von der Feuerwehr Essen. Es handelt sich ausdrücklich nicht um eine Gefahrenlage. Die Sirenen werden derzeit in vielen Städten auf Vordermann gebracht – als Teil des Ausbaus des Bevölkerungsschutzes, der nach dem russischen Angriff auf die Ukraine deutschlandweit wieder stärker in den Fokus gerückt ist.