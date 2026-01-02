Silvesternacht: Hunderte Einsätze und Angriffe auf Helfer

In Duisburg registrierte die Polizei 371 Einsätze zwischen 16 und 6 Uhr, berichtet die Behörde. Ein Feuerwehrmann wurde an der Grillostraße von einem Böller getroffen und musste ins Krankenhaus. In Essen brannte eine ganze Wohnung ab, nachdem eine Rakete in den Dachstuhl eingeschlagen war. Dort gab es 109 Brandeinsätze und 125 Rettungsdiensteinsätze. Besonders dreist: In Duisburg warf ein Mann einen Böller auf ein vorbeifahrendes Auto - es war ein Zivilwagen der Polizei. Überall wurden Mülltonnen angezündet und Einsatzkräfte beschossen. Für die Menschen in der Region zeigt die Bilanz: Die meisten feierten friedlich, aber eine aggressive Minderheit gefährdete die Helfer, so die Polizei.