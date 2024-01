Siegesserie ausgebaut: Oilers holen gegen Chicago 15. Erfolg

Noch zwei Siege zum Bestwert, noch drei zum Rekord: Die Edmonton Oilers sind in der NHL derzeit einfach nicht zu schlagen. Beim 3:0 in Chicago ist Leon Draisaitl an zwei Treffern beteiligt.

© Amber Bracken/The Canadian Press/AP/dpa