Navigation

Siegemund zieht bei den US Open in dritte Runde ein

Veröffentlicht: Donnerstag, 28.08.2025 22:18

Schon beim Rasenklassiker in London schrieb Doppelspezialistin Laura Siegemund positive Schlagzeilen. Nun ist sie bei den US Open die letzte verbliebene deutsche Teilnehmerin.

US Open - WTA-Tour
© Kirsty Wigglesworth/AP/dpa

Tennis

New York (dpa) - Wimbledon-Viertelfinalistin Laura Siegemund steht als Einzige aus einem deutschen Frauen-Trio in der dritten Runde der US Open. Gut drei Stunden nach der Aufgabe von Eva Lys setzte sich Siegemund nach einem schwachen Beginn mit 6:4, 6:2 gegen die Russin Anastassija Sacharowa durch. 

Die 37-Jährige knüpft damit in New York an ihre Erfolgsserie vom Rasenklassiker in London an. Im Kampf um den Achtelfinaleinzug der US Open bekommt sie es nun am Samstag mit Sacharowas Landsfrau Jekaterina Alexandrowa zu tun.

Siegemund mit Oberschenkelproblemen erfolgreich

Mit bandagiertem Oberschenkel drehte die schwäbische Tennisspielerin einen 1:4-Rückstand. Sie steigerte sich und war insbesondere im zweiten Satz die bessere Spielerin. 

Erstmals seit 2016 steht Siegemund bei den US Open wieder in der Runde der besten 32. Dabei hatte sie sich zuvor auf ihrer Nordamerika-Tour am Oberschenkel verletzt und mit dem Training aussetzen müssen. 

Ihre deutsche Tennis-Kollegin Lys musste wegen gesundheitlicher Probleme beim Stande von 4:6, 0:3 gegen die Tschechin Linda Noskova ihre Hoffnungen auf den Drittrunden-Einzug bei dem Grand-Slam-Turnier aufgeben. Der Hamburgerin macht ihre rheumatische Autoimmunerkrankung zu schaffen. Die Schwäbin Tatjana Maria war bereits zum Auftakt gescheitert.

© dpa-infocom, dpa:250828-930-969041/1

Weitere Meldungen

Siegemund bei US Open in Runde drei - Lys gibt auf

Sport Hoffnungsträgerin Eva Lys beendet ihre Partie bei den US Open vorzeitig. Wieder macht ihr ihre Erkrankung Probleme. Doch eine deutsche Tennisspielerin verbleibt im Turnier.

US Open - WTA-Tour

Mit 35 Jahren: Struff überrascht bei den US Open erneut

Sport Struff drohte bei den US Open schon in der Qualifikation das Aus. Nun steht er vor einem Highlight-Spiel um den Einzug ins Achtelfinale. Und das im reifen Tennis-Alter.

US Open - ATP-Tour

Nach Ausraster: 42.500 US-Dollar Geldstrafe für Medwedew

Sport Tennisprofi Daniil Medwedew ist bekannt für emotionale Aussetzer auf dem Platz. Auch bei den US Open sorgt der Russe für großes Aufsehen.

US Open
skyline