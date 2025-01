Siegemund und Niemeier in Runde zwei der Australian Open

Melbourne (dpa) - Mit einem Kraftakt hat Tennisspielerin Laura Siegemund die zweite Runde bei den Australian Open erreicht. Die 36-Jährige aus Metzingen gewann nach 3:16 Stunden gegen die Amerikanerin Hailey Baptiste mit 4:6, 7:5, 6:4. In der zweiten Runde trifft Siegemund auf die chinesische Turnier-Mitfavoritin Zheng Qinwen.

Wenig später folgte ihr Jule Niemeier in die zweite Runde. Die Dortmunderin ließ der polnischen Qualifikantin Maja Chwalinska beim 6:0, 6:1 in nur 74 Minuten keine Chance und überstand erstmals in ihrer Karriere die Auftaktrunde des Grand-Slam-Turniers in Melbourne. Die 25-Jährige aus Dortmund spielt nun gegen die an Nummer 17 gesetzte Ukrainerin Marta Kostjuk oder Nao Hibino aus Japan.

Für Dominik Koepfer war dagegen in der ersten Runde des Hauptfelds Endstation. Der Qualifikant aus Furtwangen lieferte dem australischen Lokalmatadoren Jordan Thompson zwar einen harten Kampf, musste sich aber mit 6:7 (3:7), 4:6, 6:4, 3:6 geschlagen geben.

Siegemund will Moment genießen

Siegemund feierte ihren Auftaktsieg mit einem emotionalen Jubelsprung. «Das bedeutet mir wahnsinnig viel», sagte die 36-Jährige: «Ich bin einfach stolz auf mich, dass so etwas auch an einem nicht so guten Tag, wo ich so lala spiele, trotzdem ziehe.»

Auf die große Herausforderung gegen Zheng wollte die Doppel-Spezialistin noch nicht vorausblicken. Sie wolle sich die Zeit nehmen, «das Aktuelle zu genießen», sagte Siegemund: «Ich habe keine Lust, 30 Sekunden nach einem Match mich mit der nächsten Gegnerin zu beschäftigen.»

Siegemunds glücklicheres Ende im ungewöhnlichen Match

Das Marathon-Match von Siegemund auf dem nicht überdachten Court 15 von Melbourne war geprägt von großem Kampf - aber auch von enormen Schwächen bei eigenem Aufschlag. Insgesamt kassierten beide Kontrahentinnen 15 Breaks.