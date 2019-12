Sieg in Unterzahl: Leverkusen beendet Negativserie

Bundesliga

Lucas Alario bescherte der Werkself mit seinem Treffer in der Nachspielzeit wertvolle drei Punkte im Kampf um einen internationalen Startplatz. Vor 24.345 Zuschauern beendeten die Gäste, die zuvor drei Pflichtspiele nacheinander verloren hatten, nach einer Gelb-Roten Karte für Wendell (71. Minute) die Partie zu Zehnt.

Nach zähem Beginn mit viel Kampf zwischen den Strafräumen sorgten die Hausherren für die ersten Offensivakzente. Die erste Chance bot sich Robin Quaison (13.), der zuletzt beim 5:0 in Bremen dreimal getroffen hatte. Doch der Schwede verzog knapp. Kurz darauf zielte auch Adam Szalai (17.) nicht genau genug. Der Mainzer Stürmer bugsierte den Ball nach einer scharfen Hereingabe aus Nahdistanz über das Gehäuse.

Bayer agierte zwar ballsicher, aber ohne Zug zum Tor. Weder Kai Havertz noch Kerem Demirbay, der von Trainer Peter Bosz erstmals seit vier Wochen wieder für die Startelf berücksichtigt wurde, konnten dem Leverkusener Angriffsspiel Struktur verleihen.

Mainz spielte zielstrebiger und wähnte sich nach einem Treffer von Szalai (31.) in Führung, doch Vorlagengeber Quaison stand zuvor im Abseits. Die Entscheidung des Schiedsrichtergespanns wurde durch den Videobeweis bestätigt. Kurz vor der Pause fehlten dann Quaison erneut nur Zentimeter zum Torerfolg, so dass Bayer froh sein konnte über das Halbzeit-Remis.

Bosz reagierte auf die schwache erste Hälfte und stärkte mit der Hereinnahme von Karim Bellarabi für Panagiotis Retsos die Offensive. Chancen konnten sich die Gäste aber auch in der Folge nicht erarbeiten, weil Mainz weiter aggressiv verteidigte.

Immerhin nahm Bayer jetzt mehr am Spiel teil und verschaffte sich phasenweise sogar optische Vorteile. Die Steigerung wurde prompt belohnt, als Kevin Volland (65.) aus Nahdistanz traf. Doch dem Jubel folgte die Ernüchterung: Wegen eines vorangegangenen Handspiels von Nadiem Amiri nahm Referee Patrick Ittrich den Treffer nach Ansicht der Videobilder zurück.

Und es kam noch schlimmer für die Gäste: Nach einem Zweikampf im Mittelfeld sah der bereits verwarnte Wendell 20 Minuten vor Schluss die Gelb-Rote Karte. Nun war Mainz wieder am Drücker und bei einem Schuss von Kunde (77.) dicht an der Führung dran. Der Schuss des erneut auffällig agierenden Mittelfeldspielers strich jedoch ganz knapp am langen Pfosten vorbei. Auch der eingewechselte Jean-Philippe Mateta (85.) vermochte den Ball völlig frei nicht im Bayer-Tor unterzubringen. So jubelten am Ende die Gäste.