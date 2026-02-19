Sieg gegen Kanada: US-Frauen Eishockey-Olympiasiegerinnen

Mailand (dpa) - Die US-Frauen sind zum dritten Mal Eishockey-Olympiasiegerinnen. Gegen Kanada mit Rekordspielerin Marie-Philip Poulin gewannen die USA mit 2:1 (0:0, 0:1, 1:0) nach Verlängerung. Im ewigen Finalduell der Erzrivalen schoss US-Ikone Hilary Knight das US-Team zwei Minuten vor dem Spielende in die Verlängerung, dort Megan Keller in der fünften Minute der Overtime. Die Schweiz hatte zuvor nach einem 2:1 nach Verlängerung gegen Schweden Bronze gewonnen.

Die USA waren mit einem olympischen Rekord von fünf Spielen in Serie ohne Gegentor als Favorit ins Finale von Mailand eingezogen, mussten aber hart für ihren dritten Olympiasieg nach 1998 und 2018 kämpfen. Kristin O'Neill (21.) hatte Kanada in Unterzahl in Führung gebracht. Glück hatte das US-Team sechs Minuten vor Schluss, als es nach einem Bandencheck gegen die beste kanadische Verteidigerin Erin Ambrose nur eine Zwei-Minuten-Strafe für Britta Curl gab. Ambrose konnte danach nicht mehr weiterspielen.

Nur einmal ein anderes Team im Frauen-Finale

Nur ein einziges Mal hatte es bei Olympischen Winterspielen bislang eine andere Nation als Kanada und die USA ins Endspiel geschafft: 2006 hatte Schweden Silber gewonnen. Mit dem Endspiel ging auf beiden Seiten eine Ära zu Ende. Sowohl für die erfolgreichste Spielerin der Geschichte, Kanadas Poulin (34), als auch Knight (36) war es das jeweils letzte Spiel bei Olympischen Winterspielen

Knight hatte zuvor mit einem Heiratsantrag an US-Eisschnellläuferin Brittany Bowe, den sie bei Instagram öffentlich gemacht hatte, für Aufsehen gesorgt. Poulin konnte ihren eigenen Olympiarekord in Mailand nicht ausbauen: In den vier Olympia-Endspielen zuvor hatte sie jeweils mindestens ein Tor geschossen.