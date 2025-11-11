Navigation

Siebter Angriff: Ukraine beschießt Raffinerie in Saratow

Veröffentlicht: Dienstag, 11.11.2025 12:40

Systematisch versucht die Ukraine, die Ölindustrie des Angreifers Russland auszuschalten. Manche der großen Industrieanlagen werden viele Male getroffen.

Ukraine-Krieg - ukrainische Drohnen
© Evgeniy Maloletka/AP/dpa

Ukraine-Krieg

Saratow/Odessa (dpa) - Die ukrainische Armee hat nach eigenen Angaben zum wiederholten Mal die Raffinerie der russischen Stadt Saratow an der Wolga mit Drohnen angegriffen. An der Anlage seien Explosionen und Brände zu beobachten gewesen, teilte der Generalstab in Kiew mit. Der russische Telegramkanal Astra bestätigte den Angriff, gestützt auf Videoaufnahmen aus Saratow. Es sei in diesem Jahr die siebte Attacke auf die Raffinerie gewesen, die dem von den USA sanktionierten Ölkonzern Rosneft gehört.

Russische Stellen berichten von einer Verletzten 

Offiziell sprach Gebietsgouverneur Roman Bussargin auf Telegram lediglich von einem Angriff auf ein ziviles Objekt in dem Stadtteil von Saratow, in dem die Raffinerie liegt. Er sprach von einer Verletzten.

Der ukrainische Generalstab nannte als weiteres Ziel die Ölverladeanlage des Hafens Feodossija auf der von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim. Die Ukraine versucht in ihrem Abwehrkampf, systematisch die russische Ölindustrie zu schwächen. 

Russische Treffer in Odessa 

Russische Drohnenangriffe trafen in der Nacht vor allem die ukrainische Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer. Nach Angaben der Gebietsverwaltung wurden Teile des Stromnetzes, Bahnanlagen und Verwaltungsgebäude beschädigt.

© dpa-infocom, dpa:251111-930-277255/2

