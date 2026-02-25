Shakira und Phil Collins könnten in Hall of Fame kommen

Berlin (dpa) - Shakira (49) und Phil Collins (75) sind unter den diesjährigen Nominierten für die «Rock & Roll Hall of Fame». Auch der Wu-Tang Clan und der 2005 gestorbene Sänger und Musikproduzent Luther Vandross seien zum ersten Mal nominiert, berichtet die US-Zeitung «The New York Times» online. Demnach wurden die Nominierten am Mittwoch (Ortszeit) bekanntgegeben.

Ebenfalls die Chance auf den Einzug in die Hall of Fame hätten zum Beispiel der 1997 gestorbene Jeff Buckley, Lauryn Hill (50), die R&B-Gruppe New Edition, Sängerin Pink (46) und die Rockband INXS. Für eine Aufnahme in die Hall of Fame muss die erste Veröffentlichung der Künstler mindestens 25 Jahre zurückliegen. Welche der 17 Nominierten tatsächlich aufgenommen werden, wird im April bekanntgegeben.

Im vergangenen Jahr gab es sieben Neuzugänge in die Ruhmeshalle: die Rockband Bad Company, The White Stripes und Soundgarden, der Rock'n'Roll-Sänger Chubby Checker, die 2014 gestorbene Rock- und Blues-Legende Joe Cocker, die Starsängerin Cyndi Lauper (72) und das Hip-Hop-Duo Outkast.

Phil Collins wurde als Teil der Band Genesis bereits 2010 in die «Rock & Roll Hall of Fame» aufgenommen. Nun könnte ihm die Ehre noch für seine Solokarriere zuteilwerden.