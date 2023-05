Shakira singt neuen Song mit Söhnen Milan und Sasha

Miami (dpa) - Für das Video zu ihrem neuen Song «Acróstico» hat die kolumbianische Sängerin Shakira (46) ihre beiden Söhne Sasha (8) und Milan (10) vor die Kamera geholt. Gemeinsam sitzen sie am Klavier und singen von der Liebe einer Mutter zu ihren Kindern. «In diesem Jahr hat Milan Lieder geschrieben, die mir Tränen der Rührung in die Augen getrieben haben, und Sasha hat Stunden am Klavier verbracht, um seine Stimme zu entdecken», schrieb Shakira auf Instagram.

«Es ist so schön zu sehen, wie sie ihre Flügel ausbreiten, um ihre Träume wahr werden zu lassen. Es gibt nichts, was mich mehr erfüllt, als ihre Mutter zu sein.» In dem Video sind Umzugskisten und ein leer geräumtes Kinderzimmer zu sehen - offenbar eine Anspielung auf Shakiras Umzug von Barcelona nach Miami.

«Alles, was ich will, ist dein Glück. Und mit dir zusammen sein. Dein Lächeln ist meine Schwäche», heißt es in dem Song. «Dich zu lieben, heilt meinen Schmerz. Was immer du brauchst, ich bin für dich da. Du bist gekommen, um mich zu vervollständigen.» Als ihre Söhne erfuhren, dass das neue Lied ihnen gewidmet ist, wollten sie in dem Video mitspielen, wie Shakira auf Instagram schrieb.

Shakira und der spanische Fußballstar Gerard Piqué (36) hatten sich im vergangenen Jahr nach zwölf Jahren Beziehung getrennt. Zuletzt veröffentlichte die Musikerin mehrere Lieder, die als Abrechnung mit dem Vater ihrer Söhne interpretiert wurden. «Und selbst wenn das Leben mich so behandelt, werde ich nur für dich stark sein», singt Shakira nun in ihrem neuen Song.