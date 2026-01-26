Serienräuber - Polizei veröffentlicht neue Bilder

Mit Fotos aus Überwachungskameras und einem Phantombild fahndet die Polizei nach einem Serienräuber. Der Unbekannte soll in den vergangenen Jahren insgesamt 67 Supermärkte und Discounter überfallen haben, unter anderem im Ruhrgebiet. Laut Polizei hat der Mann bei den Überfällen zuletzt immer eine beigefarbene Jacke getragen. Er war mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert und bedrohte Mitarbeiter mit einer Schusswaffe, wie auf Bildern von Überwachungskameras zu sehen ist.