Serie gerissen: Erste Niederlage für Schröder mit den Cavs

Oklahoma City (dpa) - Welt- und Europameister Dennis Schröder hat in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA seine erste Niederlage als Spieler der Cleveland Cavaliers hinnehmen müssen. Nach sechs Siegen in Folge seit seinem Wechsel verloren die Cavaliers bei Titelverteidiger Oklahoma City Thunder mit 113:121. Nationalmannschaftskapitän Schröder steuerte elf Punkte, sieben Assists und vier Rebounds bei. Trotz der Niederlage bleibt Cleveland in der Eastern Conference als Tabellenvierter weiter klar auf Playoff-Kurs.

Bei den Thunder fehlte Vorjahres-MVP Shai Gilgeous-Alexander weiterhin verletzt, der Deutsche Isaiah Hartenstein gehörte jedoch zur Startformation. Der 27-Jährige kam auf 13 Punkte, sieben Rebounds und vier Assists. Bester Werfer der Partie war Oklahomas Isaiah Joe mit 22 Zählern. Bei den Cavaliers kamen James Harden, Donovan Mitchell und Sam Merrill auf jeweils 20 Punkte. Die Thunder führen die Western Conference weiterhin souverän an.

Orlando gewinnt dank überragendem Bane

Weiterhin ohne den verletzten Franz Wagner, aber mit einem alles überragenden Desmond Bane haben unterdessen die Orlando Magic ihren nächsten Sieg eingefahren. Das Team aus Florida gewann bei den Los Angeles Clippers mit 111:109. Schlüsselspieler war Bane, der sich aus allen Bereichen des Feldes treffsicher zeigte und sein Team mit 36 Punkten anführte.

Nationalspieler Tristan da Silva stand in der Startformation und erzielte 13 Punkte, Moritz Wagner kam von der Bank auf neun Zähler. Aufseiten der Clippers ragte Kawhi Leonard mit 37 Punkten heraus. Orlando bleibt weiter mittendrin im Kampf um einen direkten Playoff-Platz, mindestens die Teilnahme am Play-In-Turnier nimmt aber immer konkretere Formen an.

Lakers verlieren klar gegen Erzrivale Celtics

Eine überraschend deutliche Niederlage mussten derweil die Los Angeles Lakers hinnehmen. Gegen Erzrivale Boston Celtics verlor das Ensemble um LeBron James und Luka Doncic mit 89:111. Die Lakers hatten große Schwierigkeiten mit ihrer Trefferquote, nicht einmal 40 Prozent der Würfe aus dem Feld fanden ihr Ziel. Doncic beendete das Spiel mit 25 Punkten, James kam auf 20 Zähler. Maximilian Kleber spielte einmal mehr nur eine Nebenrolle und kam lediglich drei Minuten zum Einsatz.