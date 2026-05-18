Sensation: PCF Futsal Mülheim steigt in die Bundesliga auf!

Nach dem 7:4-Heimsieg im ersten Spiel reiste der PCF mit einem komfortablen Polster nach Karlsruhe – und ließ sich den Aufstieg nicht mehr nehmen. Futsal ist die offizielle FIFA-Variante des Hallenfußballs: schnell, technisch anspruchsvoll, mit vier Feldspielern und einem Torwart auf einem kleineren Spielfeld ohne Banden.





Für den kleinen Mülheimer Verein ist die Bundesliga ein riesiger Sprung – und der soll kein einmaliges Abenteuer bleiben, betont der Verein. Die finanzielle Basis sei auf einem guten Weg, aber noch nicht vollständig gesichert, heißt es vom Club. Wer den Traum Bundesliga unterstützen möchte, kann sich direkt beim PCF Futsal Mülheim melden.