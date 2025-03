Selenskyj: Russland zieht Krieg in die Länge

In Riad wird über ein mögliches Kriegsende verhandelt, in der Ukraine tobt unterdessen der Krieg weiter. Kiew bezichtigt Moskau, kein Interesse an einem baldigen Ende der Kämpfe zu haben.

© Ole Berg-Rusten/NTB Scanpix/AP/dpa