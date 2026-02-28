Selenskyj: Bin im Krieg nicht der beste Vater

Kiew/London (dpa) - Mehr als vier Jahre Krieg in der Ukraine haben nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj auch Auswirkungen auf dessen Familienleben. «Während des Krieges bin ich nicht der beste Vater», sagte Selenskyj in einem Interview des britischen Senders Sky News. Er habe nicht allzu viel Zeit für seine Kinder. «Ich bin der Präsident der Ukraine, ich vergleiche meine Arbeit nicht», sagte Selenskyj demnach weiter. Er habe seine Pflicht gewählt. «Meine Wahl ist die Ukraine. Deshalb habe ich gesagt, ich bin während des Krieges kein guter Vater.»