Selenskyj: AKWs produzieren nach Angriffen weniger Strom

Kiew (dpa) - Infolge heftiger russischer Raketenangriffe auf wichtige Umspannwerke und Hochspannungsleitungen produzieren ukrainische Atomkraftwerke weniger Strom. «Ein Reaktor schaltete sich automatisch ab. Das ist ein Niveau von Angriffen, das sich kein Terrorist der Welt erlaubt», sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft. Im Interesse der Sicherheit der Region müsse Russland die Reaktion der «ganzen Welt» darauf spüren, verlangte Selenskyj.

Am Samstagmorgen hatte das russische Militär Energieanlagen in der Ukraine mit Kampfdrohnen und Raketen angegriffen. Unter den Zielen waren Berichten zufolge auch das Umspannwerk «Westukraine» im Gebiet Lwiw sowie westukrainische Wärmekraftwerke. Bereits bestehende Probleme bei der Versorgung mit Strom, Wasser und Wärme in dem kriegsgeplagten Land wurden dadurch bei herrschendem Frostwetter noch verstärkt. Die Ukraine wehrt sich seit fast vier Jahren gegen eine russische Invasion.