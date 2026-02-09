Selbstbehauptungskurs für Jungen – Noch Plätze frei

Das Programm läuft unter dem Motto „Ohne Angst Sicherheit Erleben (OASE)" . Von 10 bis 15 Uhr in der Jugendverkehrsschule Borbeck an der Frintroper Straße in Essen werden die Teilnehmer geschult, Gefahrenmomente zu erkennen, zu analysieren und zu beseitigen. Im Fokus stehen selbstbewusstes Auftreten, Körpersprache-Signale und leicht einsetzbare Abwehrtechniken.