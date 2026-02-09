© Heiko Kverling - Fotolia
Selbstbehauptungskurs für Jungen – Noch Plätze frei
Der Polizeisportverein Mülheim will das Selbstbewusstsein von Jungen im Alter von 10 bis 12 Jahren stärken. Der Verein bietet hierfür einen Selbstbehauptungskurs an. Der Kurs läuft am 21. Februar in Essen nahe der Mülheimer Stadtgrenze. Aktuell sind noch Restplätze verfügbar, teilt der Verein mit.
Das Programm läuft unter dem Motto „Ohne Angst Sicherheit Erleben (OASE)" . Von 10 bis 15 Uhr in der Jugendverkehrsschule Borbeck an der Frintroper Straße in Essen werden die Teilnehmer geschult, Gefahrenmomente zu erkennen, zu analysieren und zu beseitigen. Im Fokus stehen selbstbewusstes Auftreten, Körpersprache-Signale und leicht einsetzbare Abwehrtechniken.
