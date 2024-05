Seid ihr das Team mit dem größten Teamgeist? Gewinnt einen Trikotsatz für euren Verein

Wie beweist ihr in eurem Verein Zusammenhalt? Was zeichnet eure Mannschaft aus? Wir suchen die Sportvereine aus Mülheim mit dem größten Teamgeist! Bewerbt euch jetzt uns sagt uns, warum ihr die Mannschaft mit dem größten Teamgeist seid! Schickt uns über das Formular gerne auch ein Foto eures Vereins.

Die beiden Gewinnerteams bekommen von uns einen kompletten Trikotsatz mit den Logos von Westfield Centro und Radio Mülheim geschenkt.

Aus allen Vereinen, die sich bewerben, treffen wir zwei mal eine Vorauswahl von vier Teams. Aus diesen könnt ihr dann an unseren Unterstützer-Tagen am 24.05. und am 31.05. für den Verein mit dem größten Teamgeist abstimmen. Also mobilisiert an den Unterstützertagen alle Fans, damit sie für euch voten!

Unsere Aktion Teamgeist wird euch präsentiert von Intersport Voswinkel und dem Westfield Centro