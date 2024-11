«Sehr viel Spaß gemacht»: Leverkusen bezwingt Salzburg

Leverkusen (dpa) - Eingemummelt in eine Winterjacke nahm Nationalspieler Florian Wirtz die Glückwünsche seiner Mitspieler entgegen. Nach seinem Doppelpack und einer Vorlage hatte der 21-Jährige beste Laune und einen großen Anteil am 5:0 (3:0)-Erfolg von Bayer Leverkusen in der Champions League gegen RB Salzburg. Dank seiner Vorstellung bleibt der deutsche Fußball-Meister ein heißer Anwärter auf die direkte Qualifikation für das Achtelfinale in der Champions League.

Mit zehn Punkten aus fünf Spielen haben die Rheinländer, die seit mehr als zwei Jahren vor heimischer Kulisse im Europapokal unbesiegt sind, sehr gute Aussichten auf einen Platz unter den besten acht Clubs. Zudem finden von den restlichen drei Spielen noch zwei in der BayArena statt. Vor 29.211 Zuschauern erzielten der stark aufspielende Wirtz (8./Foulelfmeter/30.) sowie Alejandro Grimaldo (11.), Patrik Schick (61.) und Aleix Garcia (72.) die Treffer für die klar überlegenen Leverkusener.

«Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Wir haben von der ersten Minute an sehr viel Gas gegeben, unsere Qualitäten auf den Platz gebracht und sehr viel Dominanz gehabt», sagte Wirtz beim Streamingdienst DAZN.

Zwei Änderungen in der Startelf

Im zweiten Champions-League-Heimspiel der Saison ergab sich die Startelf der Leverkusener fast von selbst. Aufgrund des Ausfalls von sechs verletzten Spielern, darunter in Victor Boniface, Amine Adli, Martin Terrier und Jonas Hofmann gleich vier Offensivakteure, hatte Trainer Xabi Alonso kaum Alternativen. Im Tor kam Matej Kovar für Lukas Hradecky zum Einsatz, im Mittelfeld Robert Andrich anstelle von Aleix García. Zudem saßen gleich drei Juniorenspieler auf der Bank - mit Ben Hawighorst sogar ein erst 16-Jähriger.

Drei Tage nach dem 5:2-Erfolg gegen den 1. FC Heidenheim starteten die Leverkusener gegen die junge Salzburger Mannschaft, die erst einen Sieg auf dem Konto hat, konzentriert, spielfreudig und offensiv. Gegen Heidenheim hatte der Meister nach 20 Minuten schon mit 0:2 hinten gelegen, das sollte den Hausherren in der Champions League nicht passieren.

Zwei Standards führen zur Führung

Mit einem frühen Standard-Doppelschlag lenkten die Gastgeber die Partie in ihre Richtung. Zunächst war Wirtz nach einem vieldiskutierten Handelfmeter erfolgreich, vier Minuten später ließ Grimaldo mit seiner unnachahmlichen Schusstechnik einen direkt verwandelten Freistoß folgen. Salzburg musste zu diesem Zeitpunkt schon auf seinen Offensivspieler Karim Konate verzichten. Der 20-Jährige verließ das Feld mit schmerzverzerrtem Gesicht.

Leverkusen hatte die Partie sicher im Griff, musste bei Kontern allerdings auf der Hut sein. Der gut aufgelegte Wirtz zeigte seine ganze Klasse beim dritten Treffer, als er sich von drei Gegenspielern nicht aufhalten ließ und den Ball in die lange Ecke schlenzte. Granit Xhaka, Grimaldo und Exequiel Palacios hatten weitere gute Möglichkeiten für die Bayer-Elf, doch RB-Keeper Alexander Schlager war noch einer der besten Spieler seines Teams.

Schließlich kam auch Backup-Mittelstürmer Schick noch zu seinem ersten Treffer in der Champions League überhaupt. Der Ersatz für den verletzten Victor Boniface traf nach einer Stunde zum 4:0 und erzielte somit in den vergangenen drei Spielen fünf Treffer. Der eingewechselte Garcia traf nach Vorarbeit von Wirtz noch zum 5:0.