© Stefan Arend / FUNKE Foto Services
© Stefan Arend / FUNKE Foto Services
Busflotte der Ruhrbahn
Sechs Wochen Umleitung in Mülheim: Buslinien 134 betroffen
Ab heute (16.06.) fahren die Buslinien 134 und der Nachtexpress NE9 in Mülheim für voraussichtlich sechs Wochen eine andere Strecke. Grund ist eine Vollsperrung der Friedhofstraße in Speldorf zwischen Duisburger Straße und Heerstraße wegen Kanalbauarbeiten.
Veröffentlicht: Dienstag, 16.06.2026 12:00
Anzeige
Die Linie 134 wird zwischen den Haltestellen Hansastraße und Veilchenweg umgeleitet, der NE9 zwischen Speldorf Bf und Lierberg. Für NE9-Fahrgäste fällt die Haltestelle Hansastraße weg – als Ersatz wird eine neue Haltestelle auf der Duisburger Straße 254 eingerichtet. Die Umleitung gilt ab heute, 7 Uhr, bis auf Weiteres – voraussichtlich rund sechs Wochen. Aktuelle Infos zur genauen Linienführung gibt es bei der Ruhrbahn.
Anzeige