Sechs Wochen Umleitung in Mülheim: Buslinien 134 betroffen

Die Linie 134 wird zwischen den Haltestellen Hansastraße und Veilchenweg umgeleitet, der NE9 zwischen Speldorf Bf und Lierberg. Für NE9-Fahrgäste fällt die Haltestelle Hansastraße weg – als Ersatz wird eine neue Haltestelle auf der Duisburger Straße 254 eingerichtet. Die Umleitung gilt ab heute, 7 Uhr, bis auf Weiteres – voraussichtlich rund sechs Wochen. Aktuelle Infos zur genauen Linienführung gibt es bei der Ruhrbahn.