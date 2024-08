Scorpions spielen mit Doro in Wacken

Wacken (dpa) - Gut anderthalb Stunden lang haben die Scorpions auf dem Heavy-Metal-Festival im schleswig-holsteinischen Wacken gespielt. Als Überraschungsgast erschien kurz vor Schluss des Konzerts Metal-Queen Doro Pesch auf der Bühne. Die gebürtige Düsseldorferin unterstützte Scorpions-Sänger Klaus Meine beim Song «Big City Nights». Viel Applaus gab es auch für ein langes Schlagzeug-Solo von Mikkey Dee.

Die Band aus Hannover spielten neben ihrer Hymne «Wind of Change» auch viele ihrer Hits aus früheren Zeiten wie «Still Loving You» und zum Abschluss «Rock You Like a Hurricane».

Walk of Legends

Wenige Stunden vor dem Auftritt hatten sich die Scorpions, Pesch und der Sänger des US-Band Anthrax, Joey Belladonna, als erste Metal-Größen für den in Wacken geplanten «Walk of Legends» verewigt. Sie alle hinterließen ihre Handabdrücke in Betonplatten, die in den Boden am Eingang des Landgasthofs von Wacken eingelassen werden sollen. «Wir waren die Hausband hier für eine Weile», sagte der langjährige Motörhead-Schlagzeuger Mikkey Dee, der nun für die Scorpions trommelt.

Scorpions-Sänger Meine bezeichnete das Festival als «wohl eines der schönsten und erfolgreichsten Open Airs weltweit». «Es ist das dritte Mal, dass wir in den vergangenen rund 20 Jahren als Headliner auf Wacken spielen, und es ist jedes Mal ein ganz besonderes Ereignis, auf das wir uns wirklich freuen», sagte Meine der Deutschen Presse-Agentur. Es gehe um «die Stimmung, die Fans und die Jungs, die Wacken zu dem gemacht haben, was es heute ist».

Pure Lebensfreude

Thomas Jensen und Holger Hübner hatten das Wacken Open Air 1990 mitbegründet. Noch bis Samstag dauert das 33. Festival. Die 85.000 Karten waren binnen viereinhalb Stunden ausverkauft.

Weltweit gebe es viele wunderbare Open-Air-Veranstaltungen. «Ich denke da an "Rock in Rio" oder das "Hellfest" in Frankreich», erklärte der 76 Jahre alte Meine. «Aber die Story, wie ein paar Jungs auf dem Land ihre Liebe zur Rockmusik in ein wahres musikalisches Naturereignis umsetzten, ist einmalig. Wacken, das ist für mich Rock’n’Roll mit Herz und Seele, einfach die pure Lebensfreude», sagte Meine.