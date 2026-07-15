Schwimmstelle startet in die Saison

Geöffnet ist die Schwimmstelle jeden Tag von 10 bis 20 Uhr. Das Schwimmen ist dort nur unter Aufsicht von Rettungsschwimmern erlaubt. Nach Angaben der Stadt sind die Vorbereitungen abgeschlossen und die Schwimmleinen montiert. Der Ruhrstrand ist die einzige offizielle Badestelle an der Ruhr im Mülheimer Stadtgebiet. Wer in den Ferien eine Abkühlung sucht, kann dort also ganz legal und beaufsichtigt ins Wasser. Die Stadt rechnet damit, dass die Schwimmstelle bis Anfang September geöffnet bleibt.