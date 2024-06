Schwimmabzeichentage im Friedrich-Wennmann-Bad

Im Friedrich-Wennmann-Bad kann nächste Woche jeder sein Schwimmabzeichen machen. Der Betreiber SWiMH GmbH und die DLRG Mülheim bieten den Service gemeinsam an. Wer das Seepferdchen, Bronze, Silber oder Gold machen möchte, kann am Mittwoch (12.6.) zwischen 16.00 und 20.00 Uhr und am Samstag (15.6.) in der Zeit von 11.00 bis 16.00 Uhr in das Friedrich-Wennmann-Bad kommen.

© Matthias Balk/dpa/dpa-tmn